Mobilinfo de ce vendredi : circulation à l’arrêt sur l’E40 vers la mer

Dernière mise à jour : 17h40

La situation est très compliquée sur l’E40 Bruxelles – Ostende suite à un véhicule qui a pris feu à hauteur de Ternat. La chaussée a été partiellement rouverte mais les bandes de droite et centrale sont toujours neutralisées. Conséquences :

8 km de files et circulation à l’arrêt en direction d’Ostende

en direction d’Ostende des files sur 10 km depuis Alost et 25 minutes de retard vers Bruxelles

vers Bruxelles des répercussions sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure, trafic pratiquement à l’arrêt depuis Wezembeek-Oppem

Un autre accident s'est produit plus loin sur cette E40 Bruxelles - Ostende, à hauteur de Drongen. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées avec des files depuis Gand et environ 1h perdue vers le littoral. Dans l'autre sens, il y a également des files depuis Nevele et 10 minutes perdues vers Bruxelles.