Mobilinfo de ce samedi : du monde sur la route des Fagnes

La neige a attiré de nombreux curieux du côté des Hautes Fagnes et les automobilistes y sont présents en nombre . Les nationales dans et autour des Fagnes sont encombrées.

La neige est au programme sur le pays aujourd'hui , et des embarras sont déjà rencontrés sur nos routes.

La situation semble plutôt compliquée en différents endroits. Le TEC signale des retards et des modifications de parcours en province de Namur, ainsi que dans le Hainaut. On y note généralement des retards compris entre 10 et 20 minutes sur la plupart des lignes en circulation du côté de Tournai (Mouscron, Estampuis, Celles, Pecq), mais aussi du côté de Libramont-Chevigny, Bertrix, Vaux-sur-Sure,...