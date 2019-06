Mobilinfo de ce mercredi matin: compliqué sur l'E313 Liège - Anvers

article mis à jour à 7h45

Après les orages et les intempéries d'hier soir, il peut y avoir de nombreuses branches sur les routes, la prudence est de mise.



Sur les axes menant à Bruxelles: ça coince

- sur l'E40 venant de Gand entre Affligem et Grand-Bigard (+35min)

- sur l'E40 venant de Liège entre Héverlée et Woluwe-St-Etienne (+30min)

- sur l'E411 venant de Namur entre Overijse et Delta (+15min)

Sur le Ring de Bruxelles: ça se densifie

- en circulation intérieure

Il y a des files entre Wauthier-Braine et Ruisbroek (+25min.).

Egalement des files entre Grand-Bigard et Grimbergen vers Zaventem

- en circulation extérieure

entre Waterloo et Tervuren vers Zaventem (+30min)

entre Strombeek et Wemmel vers Grand-Bigard

À noter qu'à Bruxelles, le Bois de la Cambre est rouvert à la circulation.

En Wallonie

- un accident s'est produit sur l'E40 Liège - Aix-la-Chapelle à hauteur de Barchon (km 98). Un camion a percuté le balisage du chantier et il y a de nombreux débris sur la chaussée et le passage est difficile vers l'Allemagne.

En Flandre

- vers 4h du matin, un accident s'est produit sur l'E313 Liège - Anvers à hauteur de Geel. Un accident d'envergure puisque la chaussée est toujours fermée dans les deux sens à l'heure actuelle. Les files s'allongent, c'est un secteur à éviter autant que possible!

Venant de Liège, il y a des files depuis Tessenderlo.

Venant d'Anvers, il y a des files depuis Olen.

Il y a également de gros embarras de circulation sur les nationales menant à l'E313.