Mobilinfo de ce mercredi matin : un début de journée en douceur

Dernière mise à jour : 07h50.

En Wallonie :

- Un accident s'est produit sur l'A501 Familleureux - La Louvière à hauteur de La Louvière, la voie de gauche et la voie d'arrêt d'urgence sont indisponibles au km 2.5

- Hier, une perte de mazout a été signalée à Havré. Actuellement, l'accès au R5a vers l'autoroute E42/E19 est toujours fermé à la circulation. La fermeture devrait encore durer plusieurs jours afin de nettoyer la chaussée de la grande quantité d'hydrocarbures.

À Bruxelles:

Les axes vers Bruxelles

- 10 minutes perdues sur l'E314 venant de Lummen, des files entre Rotselaar et Louvain

- quelques minutes de plus également sur l'E429 venant de Tournai entre Lembeek et Hal

- Suite à un accident dans l'échangeur de Machelen, on relève des files sur l'E19 venant d'Anvers depuis Peutie

Le Ring en circulation intérieure

- entre Woluwe St Etienne et Tervuren vers Waterloo: + 10 minutes

- entre Grand Bigard et Wemmel vers Zaventem

Le Ring en circulation extérieure

- entre Léonard et Krainem

- entre Strombeek et Wemmel vers Grand-Bigard