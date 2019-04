Mobilinfo de ce mercredi matin: situation compliquée sur l'E411

Dernière mise à jour : 08h50.

Cela devient malheureusement habituel: la situation est compliquée ce matin sur l'E411 reliant Namur au Luxembourg au niveau de Sterpenich. On relève actuellement 13km de files et vous perdez approximativement une heure en direction du Luxembourg. Un peu avant cela, à Tellin, un camion est en ciseaux. Il neutralise les bandes de droite et d'arrêt d'urgence, toujours en direction du Luxembourg. À Fouches, au début de la zone de travaux, une bande de circulation est également neutralisée à cause d'un accident.

Ailleurs en Wallonie, on déplore un accident sur l'E40 au niveau d'Herstal, la bande de droite est neutralisée en direction de l'Allemagne. Dans le même temps, sur l'E42, on relève un accident impliquant un camion (qui a perdu sa remorque) ce qui rend le passage difficile dans la bretelle de sortie à hauteur de Spa en direction de l'Allemagne.

Entre Herve et Herstal vous perdez une trentaine de minutes sur l'E40 en direction de Bruxelles.

Pour Bruxelles, la circulation est habituelle, tant sur les axes qui mènent à la Capitale que sur le ring de Bruxelles.

15 minutes perdues sur l'E411 venant de Namur à partir d'Overijse

30 minutes sur l'E40 venant de Liège à partir d'Hassrode

15 minutes perdues sur l'E40 venant de Gand entre Alost et Affligem avec un accident neutralisant deux voies au niveau d'Alost

Sur le Ring:

La Hulpe jusqu'à Hoeilaart vers Zaventem : 20 minutes supplémentaires

Entre Wemmel et Vilvorde : 15 minutes supplémentaires

Sur l'E313, un accident s'est produit à hauteur d'Henrentals-Ouest, la chaussée fermée en direction d'Anvers. Vers Liège, les files de curieux s'allongent et les automobilistes perdent actuellement une quarantaine de minutes.