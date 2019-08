Mobilinfo de ce mercredi matin: chaussée fermée à Grâce-Hollogne suite à un camion sur le flanc

Dernière mise à jour: 08h30

La journée a commencé calmement en cette veille de jour férié. Mais cela n'a pas duré longtemps puisqu'un camion sur le flanc nous est signalé dans l'échangeur de Grâce-Hollogne, et plus précisément dans la bretelle reliant l'A604 venant de Seraing à l'E42 vers Liège. La chaussée est fermée et le camion perd son carburant sur la route.

De l'autre côté de la Wallonie, un accident s'est produit sur le Ring 9 de Charleroi dans le tunnel Hiernaux, la bande de gauche est neutralisée.

Le trafic est légèrement ralenti sur le Ring de Bruxelles, en circulation intérieure: