Mobilinfo de ce mardi : conditions de circulation difficiles suite à la météo

La situation compliquée sur les routes ce mardi matin suite à la météo chahutée . De fortes chutes de grêle et de pluie sont observées en de nombreux endroits. Plusieurs accidents sont d'ailleurs déjà signalés à cette heure matinale :

Et sur le Ring de Bruxelles, le trafic est particulièrement ralenti:

De plus, une manifestation nationale en faveur d’une sécurité sociale renforcée aura lieu à Bruxelles, à l’initiative de la FGTB. Le départ du cortège est prévu à 10h aux abords de la gare du Nord.

La météo risque de poser des problèmes sur le trafic tout au long de la journée puisque l'IRM a placé les provinces de Liège et Luxembourg sous avertissement jaune pour conditions glissantes . En effet, des averses de neige sont attendues en haute Ardenne avec une accumulation graduelle jusque 10 cm. La prudence sera de rigueur sur ces régions.

Dans les transports en commun :

Le trafic des trains, bus, trams et métros se déroule sans encombre pour l’instant. Mais en raison de la manifestation nationale organisée à Bruxelles, des perturbations sont à prévoir au niveau du trafic des bus à Bruxelles et dans les régions de Mons et du Centre. Retrouvez ci-dessous la liste des voyages assurés: