Dernière mise à jour: 6h40

Les polices fédérale et locales organisent un nouveau marathon de la vitesse ce mardi matin dès 6h00 et ce pour 24h. Jusqu'à demain 6h00, outre les excès de vitesse, les policiers seront verbaliseront l'usage du GSM au volant et le non-port de la ceinture de sécurité.

Bruxelles

Sur les axes qui convergent vers la capitale:

- sur l'E40 venant de Gand, la circulation est en accordéon entre Alost et Grand-Bigard, les automobilistes perdent environ 25min.