Mobilinfo de ce mardi matin: carambolage sur le ring de Bruxelles

Dernière mise à jour: 7h35

Ring de Bruxelles

Un carambolage s'est produit sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure entre Hal et Wauthier-Braine. Pas moins de 10 véhicules impliqués, apparemment seule la voie de gauche est neutralisée mais les files s'allongent rapidement en direction de Nivelles.

Wallonie

Cette nuit, vers 3h du matin, un accident grave s’est produit sur l’E42 Liège – Namur à hauteur de Grâce-Hollogne. Un conducteur fantôme a percuté un autre véhicule qui circulait sur la 3e bande de l’autoroute.

La chaussée a dû être fermée pour faciliter l’intervention des secours et le travail des équipes de nettoyage et de dépannage.

Deux voies ont été rouvertes il y a quelques minutes sur l’E42 et l’accès à l’échangeur de Loncin est à nouveau possible en venant de l’E40 venant de l’Allemagne.

Les autres voies devraient rouvrir au fur et à mesure que le nettoyage se termine.