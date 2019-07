Mobilinfo de ce mardi matin: situation très compliquée sur l'E40

Dernière mise à jour : 08h45.

On note des ralentissements entre Weyler et Sterpenich sur l'E411: 10 minutes perdues en direction du Luxembourg.

La situation est compliquée ce matin sur l'E19 reliant la Bruxelles à la France. On relève des files entre Ville-sur-Haine et Mons et les automobilistes perdent actuellement une quinzaine de minutes en direction de Bruxelles.

ers Bruxelles:

Sur l' E40 venant de Liège entre Hervelee et Woluwé-St-Etienne : 20 minutes supplémentaires .

Sur l'E40 venant de Gand, ralentissements entre Alost et Grand Bigard: 1h supplémentaire.

Sur le Ring:

Des ralentissements entre Hal et Forest: 10 minutes supplémentaires vers Grand-Bigard,

Des ralentissements entre Grimbergen et Jette avec un accident à Jette neutralisant les bandes de gauche et de droite : 1h supplémentaire vers Grand-Bigard,

: Des ralentissements entre Dilbeek et Vilvorde: 30 minutes supplémentaires vers Zaventem.