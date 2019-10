Mobilinfo de ce mardi matin: circulation compliquée sur l'E40 et sur l'E411

Dernière mise à jour: 08h55

Un chantier de nuit ne s'est pas terminé à temps ce matin sur l'E40 ce qui allonge les files "habituelles" du chantier de Loncin.

Concrètement, sur l'E40, les automobilistes perdent plus d'une heure entre Herve et Rocourt en direction de la Capitale. On note des répercussions sur l'E25 venant de Maastricht. Depuis Wandre, vous perdez une vingtaine de minutes.

On pointe également un problème du côté d'Houdeng sur l'E19 ; un accident y neutralisait la bande de gauche en direction de Mons. La chaussée a été dégagée, mais vous perdez actuellement une quarantaine de minutes perdues depuis Chapelle lez Herlaimont. On relève également des files dans le chantier de Nimy : vous y perdez une vingtaine de minutes vers Bruxelles.

Sur les axes qui mènent à Bruxelles:

Sur l'E411 venant de Namur , un accident au niveau de Wavre provoque un passage difficile vers Bruxelles avec une trentaine de minutes perdues depuis Walhain ,

Sur l'E40 venant de Liège , entre Bierbeek et Sterrebeek : 20 minutes supplémentaires ,

Sur l'E40 venant de Gand, entre Alost et Grand-Bigard : 20 minutes supplémentaires avec un accident à déplorer au niveau d'Aalter

Sur le Ring de Bruxelles :

Entre Genappe et Hoeilaart en direction de Zaventem : 35 minutes supplémentaires ,

, Entre Wauthier-Braine et Beersel vers Grand Bigard : 30 minutes supplémentaires,

Entre Wemmel et Vilvoorde vers Zaventem : 15 minutes supplémentaires.

Dans Bruxelles :