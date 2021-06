Mobilinfo de ce mardi: Dernier jour pour Joe Biden et les conséquences sur nos routes !

La circulation reste difficile à Bruxelles suite à la venue du président américain et le sommet de l'OTAN. Il est prévu une visite de l'usine Pfizer à Puurs et de possibles embarras de circulation vers Anvers.

Ring de Bruxelles:

Accident Sur le ring de Bruxelles, circulation extérieure, à hauteur de Woluwe st Etienne la bande de droite est neutralisée -

vers Grand-Bigard

Vers Bruxelles: Ralentissements

sur l'E429 venant de Tournai entre Lembeek et Hal

sur l'E40 venant de Liège entre Sterrebeek et Woluwe st Etienne

sur l'E19 venant d'Anvers entre Peutie et Machelen

sur l'E411 venant de Namur entre Jesus Eik et Delta

Namur :

Accident sur l'E42 Namur - Mons au km 64.5 entre Onoz et Sambreville le passage est difficile en direction de Mons

Hainaut:

Accident sur l'E19 Valenciennes (F) - Mons à hauteur de Quaregnon la bande de droite est neutralisée files sur 6 km + 10 min en direction de Mons -