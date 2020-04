Mobilinfo de ce mardi : calme mais nouveau chantier sur l’E411 !

(8h14)

-Un accident s'est produit sur l'E19 Mons - Bruxelles au km 23.3 à hauteur de Nivelles les voies de gauche et centrale sont neutralisées en direction de Bruxelles

-Un véhicule est en feu sur l'E40 Gand - Bruxelles à hauteur de Affligem sur la bande d'arrêt d'urgence en direction de Bruxelles

Attention aux travaux sur l’E411 Bruxelles – Namur entre Wavre et Louvranges du mardi 21 avril au vendredi 24 avril, uniquement en direction de Namur

Les usagers qui circulent sur l’E411 ne pourront plus emprunter la sortie et l’accès n°7 " Louvain-la-Neuve " et ne pourront plus gagner directement l’autoroute par l’accès n°6 " Wavre"

Nous sommes toujours en confinement mais il y a davantage de monde sur la route cette semaine.