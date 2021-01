Mise à jour mardi 12 à 21h

Retour d'un temps sec et d'un ciel plus dégagé. En conséquence, les températures vont baisser et ne dépasseront plus -2°C dans les Hautes-Fagnes à 3°C à la côte.

La prudence sera de rigueur sur les routes car avec les chaussées mouillées et les températures négatives, il y aura un risque de formation de plaques de givre ou de verglas au sol. Vigilance donc.