Mobilinfo de ce lundi : un nouveau chantier sur l'E42 Tournai-Lille

Dernière mise à jour : 07h50

Sans surprise, c’est toujours généralement fluide sur notre réseau routier. Néanmoins, un nouveau chantier a débuté depuis 6h ce matin sur l’autoroute E42 reliant Tournai à Lille. La sortie n°35 "Blandain/Hertain" est fermée aux usagers en direction de la France. Ces travaux dureront jusqu’au samedi 25 avril, à 6h au plus tard. Une déviation est en place via l’échangeur de Marquain et la N7.

Un autre chantier provoque quelques ralentissements actuellement, sur l’E314 Maasmechelen-Louvain à hauteur d’Holsbeek. Les automobilistes perdent quelques minutes dans chaque sens.

Vous n’êtes pas sûr de ce qui est autorisé ou pas ? Retrouvez ici le point complet sur ce qui roule, ce qui vole, ce qui est permis ou non.