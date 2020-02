Mobilinfo de ce lundi matin : le point après la tempête

8h20

Tempête :

Il n’y a pas de gros problèmes sur les grands axes suite au passage de la tempête. Par contre la prudence est de mise sur les axes secondaires avec des branchages et parfois des objets insolites, morceau de panneau, sac-poubelle, tuiles etc.…

Le bois de la Cambre est fermée à la circulation jusqu'à ce soir 21h00.

Wallonie:

- sur la N97 entre Anthee et Rosee vers Philippeville le passage est difficile ( arbre)

- sur la N574 dans les deux sens à hauteur de Nalinnes, la chaussée est fermée . (Arbre)

- sur l'E19 vers Valenciennes à hauteur de Arquennes bk 28 , B.a.u. et bande de droite obstruées (arbre)

- sur la N932 vers Mettet à hauteur de Fraires au km 21, le passage difficile (arbre)

- sur la N93 Namur-Nivelles dans les deux directions, chaussée fermée entre les kms 32 et 34 à hauteur de Thines. (plusieurs poteaux)

- sur la N53 à hauteur de Sautin, la chaussée est fermée entre les km 36 et 32 dans les deux directions (arbres, prévu jusque fin de journée)



Flandre:

- sur l'E314 vers Louvain, à hauteur de Genk Est, bretelle de sortie fermée

- un accident sur l'E313 Liège - Anvers au km 9 à hauteur de Ranst 1 bande de circulation est neutralisée en direction de Anvers

de gros embarras de circulation sur la nationale 5 Charleroi - Bruxelles à hauteur de Uccle Files à partir de la Drève Saint-Hubert (soit sur 6km avec +1h30) en direction de Bruxelles

Ce matin, 32 trains P sont supprimés, a indiqué la SNCB. L’entreprise invite les voyageurs à se renseigner via l’un de ses canaux de communication : via son site internet, son application mobile ou dans les gares.