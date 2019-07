Mobilinfo de ce lundi matin: la chaleur s'accentue

Dernière mise à jour: 8h35

La situation est actuellement calme mais la journée s'annonce chaude. Pas encore la plus chaude de la semaine mais quand la températures monte la prudence est d'autant plus de mise car cela peut provoquer certains incidents comme, par exemple, des soulèvements de chaussées.

Wallonie

- un accident s'est produit sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Liège aux environ de Wandre, la passage est difficile au km 97, en direction de Liège.

Bruxelles

- La rénovation du pont Loi, au dessus de la chaussée d'Etterbeek, a débuté. La circulation s'effectue sur deux bandes rue de la Loi jusqu'à la fin du mois d'août.

- Un peu plus de monde aujourd'hui vers Brussels National. Cela se traduit par quelques ralentissements sur l'A201 venant de Bruxelles en direction de Zaventem.

- Même si la situation est calme ce matin, on note quelques files entre Woluwe-St-Lambert et le tunnel de Cortenberg ainsi qu'entre Le tunnel de Tervueren et le Loi vers le Centre.