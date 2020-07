Mobilinfo de ce lundi : les vacances débutent calmement

Dernière mise à jour : 08h40.

La situation est plutôt calme et très classique sur nos routes ce matin avec tout au plus quelques files entre Grand-Bigard et Zellik direction Zaventem sur le Ring de Bruxelles ainsi qu'entre Strombeek-Bever et Grimbergen vers Vilvorde (moins de dix minutes perdues).

On note également un accident sur le ring 9 de Charleroi, au km 4, dans le tunnel Mayence, la bande de droite y est neutralisée.

Nouveau chantier :

Des travaux à Bruxelles : du 6 juillet jusqu'à la fin du mois d'août, les tunnels Georges Henri et Montgomery seront fermés à la circulation dans les deux sens, chaque jour ouvrable de 7 à 19h.