Mobilinfo de ce lundi : Démarrage en douceur et ensoleillé

Il y a des ralentissements sur le ring de Bruxelles ce matin :

EN CIRCULATION INTERIEURE.

- entre Grand-Bigard et Zellik vers Vilvorde

- entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervueren

EN CIRCULATION EXTERIEURE.

- entre Strombeek-Bever et Zellik vers Grand-Bigard

Vers Bruxelles :

- sur l’E314 venant de Lummen, entre Aarschot et Herent

Accident:

Accident sur l'E40 Gand - Bruxelles, à hauteur de Grand-Bigard, la bande de droite est neutralisée; il y a des files en direction de Bruxelles

Dans les chantiers:

Nous observons des ralentissements engendrés par des travaux sur l'E25 Bastogne - Liège entre Aywaille et Beaufays

En région Liégeoise nous observons également des ralentissements:

- sur l'A602 vers Chênée, entre Loncin et Ans

- sur l'A604 vers Seraing, à hauteur de Flémalle-Grande

- sur l'E25 venant de Neufchâteau, entre Embourg et Angleur sur 2.5 km

- sur la N61, entre Chaudfontaine et Vaux-Sous-Chèvremont (sur ± 2 km --> + 10 min)

- sur la N617 venant de Tilleur, au niveau de Sclessin, entre les quais du Bac, Vercour et Timmermans (travaux) soit sur 2.5 km

- sur la N63, entre la chaussée du Sart Tilman et Sclessin