Mobilinfo de ce lundi : Davantage de monde

Les vacances sont finies, il y a un peu plus de monde sur nos routes ce matin que pendant la période de Pâques.

Ring de Bruxelles :

Accident sur le ring de Bruxelles, circulation extérieure, au km 42.6 à hauteur de Strombeek-Bever la bande de gauche est neutralisée en direction de Grand-Bigard

-Circulation Extérieure

-entre Wemmel et Jette vers Grand-Bigard

-Circulation Intérieure

-entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem

Vers Bruxelles :

Sur l'E411 venant de Namur, entre Overijse et Léonard

-Sur l'E40 venant de Gand, entre Ternat et Grand-Bigard

-Sur l'E429 venant de Tournai, entre Tubize et Hal

-Sur l'E314 venant de Lummen, entre Aarschot et Herent (travaux)

Hainaut :

Accident impliquant une moto sur la nationale 59 Gozée - Seneffe à hauteur de Chapelle-lez-Herlaimont la bande de droite est neutralisée en direction de Seneffe -

A hauteur du rond-point avec la N583 (lieu dit Marie La Guerre)