Mobilinfo de ce jeudi

De gros embarras de circulation sont observés sur l'E313 Anvers-Liège suite à un véhicule en feu à Ranst. La circulation est quasi à l'arrêt vers Liège, les files remontent à présent jusqu'au ring d'Anvers et vous perdez plus d'1h vers Liège.

Dans l'autre sens, on a 9km de files dues à la curiosité avec 20min perdues vers Anvers et des répercussions sur l'E34 avec également 20 min perdues venant d'Eindhoven.

Sur le ring de Bruxelles, on a pour l'instant peu de files avec quelques ralentissements en circulation intérieure entre Grand-Bigard et Wemmel vers Zaventem.

Des ralentissements se forment dans la plupart des chantiers en cours, notamment sur l'E42 Namur-Mons entre Gouy et Manage avec des files vers Mons.