Mobilinfo de ce jeudi : Sommet européen à Bruxelles

La situation est chaque jour un peu plus calme sur nos routes à l’approche des vacances. Ce jeudi et vendredi il y a un sommet européen à Bruxelles.

Situation habituelle dans le quartier Shumann avec la fermeture du tunnel Reyers vers le centre à 9h45 et du quartier Shumann à 10h45.

Sur nos routes

Ring de Bruxelles: Ralentissements

Circul Inter :

- entre Strombeek et Wemmel vers Grand-Bigard

Vers Bruxelles:

sur l'E40 venant de Liège entre Sterrebeek et Woluwe st Etienne

sur l'E19 venant d'Anvers entre Peutie et Machelen

sur l'E429 venant de Tournai entre Lembeek et Hal