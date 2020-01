Mobilinfo de ce jeudi: perturbations habituelles sur le réseau routier

un accident s'est produit sur l'E40 Gand - Bruxelles un peu avant l'échangeur de Grand-Bigard : 2 bandes de circulation sont neutralisées en direction de Bruxelles

Des ralentissements sur le ring de Bruxelles

Ring Circ Inter :

- entre Hal et Huizingen

- entre Grand-Bigard et Grimbergen vers Zaventem

Ring Circ Exter :

- entre Braine l'Alleud et Tervueren vers Zaventem

des ralentissements sur les axes vers Bruxelles

sur l'E40 venant de Liège entre Héverlée et Bertem

sur l'E429 venant de Tournai entre Lembeek et Hal

sur l'E411 venant de Namur entre Jesus Eik et Léonard