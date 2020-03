Mobilinfo de ce jeudi: Thalys réduit son offre

Dernière mise à jour : 9h00

Les déplacements sont à éviter un maximum. Les camions de transport sont toujours sur les routes et fort heureusement. La situation est évidemment fort calme.

Vous retrouverez les infos du jour ci-dessous et les infos générales détaillées de ce qui est fermé ou pas et de ce qui est possible au niveau des transports en commun ici.

Mobilité douce:

TEC : En région liégeoise, à partir de ce vendredi 20 mars, la ligne de bus TEC 88 va desservir la nouvelle clinique liégeoise de Montlégia. Un nouvel arrêt de bus se situe proche de l'entrée de l'hôpital.

THALYS : La compagnie de trains à grande vitesse Thalys va encore réduire son offre, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Dès ce jeudi, seuls 25 % des trains rouleront.

Dès aujourd'hui donc, Thalys ne prévoit que quatre aller-retour Paris-Bruxelles et deux aller-retour entre Paris et les Pays-Bas (avec des arrêts en Belgique), ainsi que deux aller-retour entre Paris et l¿Allemagne (avec des arrêts en Belgique).

STIB : Toutes les lignes fonctionnent aux deux tiers des capacités avec des recommandations aux voyageurs et un nombre de personnes maximal par véhicule.

Circulation routière:

- Bruxelles : le Bois de la Cambre est fermé pour permettre aux piétons d'en profiter un maximum (en gardant une bonne distanciation).

Circulation aérienne:

Aéroports de Bruxelles et Charleroi

Trafic fortement réduit dans les aéroports. Encore environ 60% des vols effectifs.

Des avions décollent et atterrissent à Zaventem comme à Charleroi mais certaines compagnies ont suspendu leurs activités et/ou certaines de leurs destinations. Contactez votre compagnie pour connaître les vols annulés.

Vous connaissez quelqu'un bloqué à l'étranger?

Le ministre des Affaires Etrangères, Philippe Goffin, a invité les personnes coincées à l'étranger à s'inscrire sur le site www.travellersonline.diplomatie.be; il rappelle en outre que ces personnes doivent avant tout contacter en premier lieu leur tour-opérateur, leur organisme de voyage ou leur compagnie aérienne.