Mobilinfo de ce jeudi matin: circulation pratiquement à l'arrêt sur le Ring de Bruxelles

Dernière mise à jour: 08h15

C'est très compliqué de circuler sur la partie nord du Ring de Bruxelles ce matin. En cause, un accident impliquant plusieurs véhicules en circulation extérieure, peu après Jette. Les voies de gauche et de droite sont neutralisées, avec pour conséquence une circulation pratiquement à l'arrêt depuis Machelen et un retard de plus d'une heure vers Grand-Bigard. Dans l'autre sens, en circulation intérieure, le trafic est dense entre Grand-Bigard et Machelen. Les automobilistes perdent 20 minutes vers Zaventem.

Le trafic est également ralenti en circulation intérieure, dans les travaux à hauteur de Waterloo. Le retard est estimé à 30 minutes vers Haut-Ittre.

Et dans le centre de la capitale, les ralentissements signalés pour le moment se situent:

sur l' Avenue Charles-Quint et du tunnel Léopold II (circulation en surface car le tunnel est fermé en raison de travaux) au tunnel Rogier vers le Midi

et du (circulation en surface car le tunnel est fermé en raison de travaux) au vers le Midi à hauteur de Woluwé-St Lambert, dans le tunnel de Cortenbergh et du tunnel de Tervueren au tunnel Loi vers le Centre

On relève également des ralentissements engendrés par des travaux sur l'E411 Namur - Bruxelles, entre Louvain-la-Neuve et Louvranges. Les automobilistes perdent environ 10 minutes en direction de Bruxelles.