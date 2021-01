Mobilinfo de ce jeudi : Il neige par endroits

Attention aux chutes de neige ce matin ! (10h20)

L’air froid gagne du terrain, pluie et neige mêlées sur Tournai – Bruxelles – Charleroi – Namur – Wavre. Possible accumulation lors d’une chute de neige fondante plus soutenue.

Dans les régions ou la neige est plus abondante, nous observons des difficultés pour le réseau TEC en zone jaune ce qui signifie que les bus circulent mais dans des conditions parfois difficiles.

Concernant la neige :

Liège :

Un automobiliste signale des chutes de neige -

dans la région de Loncin, Vottem la circulation s’effectue par les 2 bandes !

Accident sur l’E40 Liège – Aix-la-Chapelle (D) à hauteur de Herve la bande de droite est neutralisée files sur 2 km en direction de Aix-la-Chapelle (D)

Luxembourg :

Sur l’E25 dans la région de Bastogne, d’Arlon et de la Barraque de Fraiture la circulation s’effectue par endroits via une bande de circulation (droite).

Namur :

Dans la région de Couvin circulation via les 2 bandes sur la N5

RING de Bruxelles

Accident sur le Ring de Bruxelles, circulation intérieure, à hauteur de Wemmel la voie de gauche est neutralisée dans la bretelle de sortie -

vers Zaventem

Ralentissements :

-Circulation Extérieure

- entre Grimbergen et Jette vers Grand-Bigard

-Circulation Intérieure

- entre Grand-Bigard et Wemmel (accident) et de Machelen à Vilvoorde vers Zaventem

Hainaut :

un camion en panne sur l'E19 Valenciennes (F) - Mons à hauteur de Saint Ghislain la voie de droite est partiellement entravée en direction de Mons