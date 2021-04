Mobilinfo de ce jeudi : circulation dense

Hainaut :

Des ralentissements engendrés par des travaux sont observés sur l'E42 Mons - Namur à hauteur de Courcelles, il y a 4 kilomètres de files en direction de Namur.

Liège :

Pour une raison encore inconnue, on a des ralentissements sur l'E40 Aix-la-Chapelle (D) - Liège à hauteur de Thimister , il y a des files sur 3 km avec 10 minutes perdues en direction de Liège.

Bruxelles :

On a des ralentissements sur le Ring de Bruxelles

-Circulation Intérieure

-entre Wemmel et Vilvoorde vers Zaventem

et dans l'autre sens, en extérieur, vous êtes ralentis entre Strombeek et Wemmel vers Grand Bigard

Dans le centre de Bruxelles, suite à un problème technique,

le tunnel Botanique vers la Basilique est fermé ce qui engendre des files depuis le tunnel Louise (+ 1h)

+ répercussions depuis le tunnel Cinquantenaire.

Pour rejoindre la capitale, vous êtes ralentis :

- Sur l'E411 venant de Namur, depuis Overijse (travaux)

- Sur l'E429 venant de Tournai, à hauteur de Hal

- Sur l'E314 venant de Lummen, entre Aarschot et Herent (travaux)

Limbourg :

des ralentissements engendrés par des travaux sur l'E313 Anvers - Liège à hauteur de Oevel (Geel) dans les deux directions

-DIRECTION ANVERS: files sur 6km