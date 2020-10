Mobilinfo de ce jeudi : gros embarras sur la E40 avant Loncin

Région liégoise:

Accident dans l'échangeur de Loncin : files depuis Blegny (+ 50 min) dans la bretelle reliant la E40 venant d'Aix La Chapelle à la E42 en direction de Mons.

Il y a aussi des ralentissements dans les zones de travaux sur la E42 entre Verviers et battice et sur la E25 entre Aywaille et Beaufays.

Bruxelles:

Accident à Groenendael : files depuis Waterloo (+ 20 min) vers Zaventem

Ring de Bruxelles : + 10 min aux endroits habituels :

- entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem

- entre Wezembeek et Tervueren vers Waterloo

- entre Strombeek et Wemmel vers Grand-Bigard

- entre Dilbeek et Anderlecht vers Hal





Mise à jour : 8h20