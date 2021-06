Mobilinfo: accident important sur l'E40, longues files vers la mer

Dernière mise à jour : 9h4

En Flandre, il y a une perte de chargement (du verre) et un accident sur l'E40 reliant Bruxelles à Ostende à hauteur d'Alost. Le passage est très compliqué, la circulation est à l'arrêt, les files s'allongent rapidement et les automobilistes perdent 2h vers le littoral.

Ce matin, vers 6h30, un accident impliquant 2 camions s’est produit sur l’E42 Namur – Mons à hauteur d’Heppignies. La circulation ne se fait que via la voie de gauche et des files se sont rapidement formées. Actuellement, elles remontent sur 8km (jusque Auvelais) et les automobilistes perdent entre 45 minutes et 1 heure en direction de Mons.

On note également une circulation dense sur les axes avoisinants comme sur la N29 qui traverse Fleurus et la N90 entre Auvelais et Moignelée à hauteur de Gilly. C’est le secteur à éviter absolument ce matin.

D’après nos informations, la chaussée devrait rester bloquée jusqu’à midi au moins puisqu’il y a un blessé grave et que le parquet doit descendre sur place.



À Bruxelles, suite au Sommet Européen, le tunnel Reyers est fermé en direction du Centre. Conséquence, des files commencent à se former à la fin de l'E40 venant de Liège. Serge, notre motard d'Europ Assistance était sur place quelques minutes après la fermeture.