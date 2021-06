Mobilinfo: accident grave sur l'E42 à Heppignies, le secteur reste à éviter

Dernière mise à jour : 11h35

Ce matin, vers 6h30, un accident impliquant 2 camions s’est produit sur l’E42 Namur – Mons à hauteur d’Heppignies. La circulation se fait sur deux voies. Les files se résorbent.

D’après nos informations, la chaussée devrait rester bloquée jusqu’à midi au moins puisqu’il y a un blessé grave et que le parquet doit descendre sur place.



À Bruxelles, suite au Sommet Européen, le tunnel Reyers est fermé en direction du Centre. Conséquence, des files commencent à se former à la fin de l'E40 venant de Liège. Serge, notre motard d'Europ Assistance était sur place quelques minutes après la fermeture.

Sur l'E40 Liège - Bruxelles, un accident s'est produit à hauteur d'Hervelée, les voies de gauche et centrale sont neutralisées et cela provoque 4km de files et un retard estimé de 3/4 d'heure vers la capitale.