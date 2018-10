Météo : un temps maussade, gris et humide ce mardi

Aujourd’hui, nous pourrions vous parler " d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître " comme le disait si bien Charles Aznavour. Nous allons simplement vous parler du temps qui passe, du temps qu’il fait ce mardi. Les conditions sont maussades. Le ciel est couvert partout avec de petites pluies par intermittence. Nous allons conserver cette ambiance morose toute la journée sous un vent de SO modéré. Les précipitations deviendront plus épisodiques dans l’après-midi puis elles cesseront complètement ce soir. Nous aurons ce matin de 4 à 11° et cet après-midi de 10 à 18°. La douceur gagne surtout les régions occidentales.

Demain, le temps sera sec. La matinée sera encore nuageuse mais au fil des heures les premières éclaircies feront leur apparition d’abord au littoral puis progressivement sur les autres régions.

Le ciel restera plus encombré sur le sud et l’est.

Le vent de NO d’abord modéré faiblira l’après-midi.

Les maximas varieront entre 11 et 16°.

Jeudi, les conditions deviendront plus anticycloniques. Les courants seront plus secs et plus doux avec le retour des éclaircies.

Vendredi, le soleil brillera toute la journée et les nuages se feront rares.

Les maximas seront cette fois de 4 à 5° au-dessus des normales avec de 18 à 22°.