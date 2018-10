Météo : un temps frais, sec avec encore beaucoup de nuages - © Tous droits réservés

Demain la grisaille matinale sera bien présente entre nuages bas et éventuels bancs de brouillard.

Elle se morcellera plus facilement au sud du sillon Sambre et Meuse où on profitera déjà de beaux moments de soleil dans la matinée. Sur les autres régions ce sera un peu plus aléatoire, les éclaircies se feront parfois attendre.

Les températures augmentent un peu. Nous aurons de 15 à 19°.

2 jours à épingler cette semaine.

Vendredi et samedi ce sera carrément l’été avec du soleil et des températures supérieures à 20°.Ainsi samedi, nous aurons de 20 à 25°.