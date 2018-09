Météo de ce vendredi: une fin de semaine agréable

Ce matin, le pays sera découpé en trois zones. Le ciel sera peu nuageux au littoral avec quelques cumulus venus de la Manche, le temps sera très ensoleillé sur toute la partie centrale du territoire, et on retrouvera des nuages sur une partie sud-est du pays (sud de la province de Namur, province de Liège et de Luxembourg). Le mercure affichera 13 degrés du côté de l’Ardenne et 16 degrés dans le centre de la Belgique.

Le temps restera sec durant l’après-midi mais des cumulus bourgeonneront un peu partout sur le territoire. Ils resteront cependant sans conséquence et l’impression de beau temps dominera nettement. Le ciel sera un peu plus nuageux/laiteux du littoral à la Capitale et plus dégagé sur toute la partie est du territoire. Les maximas remonteront un peu par rapport à la journée d’hier avec 16 degrés du côté de Spa, mais 18 degrés pour Namur ou Bruxelles et 19 degrés sur l’ouest du Hainaut.

Indice électricité : Ce vendredi, nous aurons bon (extrême du pays et ouest du territoire) ou excellent (sur tout le centre) en Belgique. Le pic de luminosité se situera vers 14h (lorsqu’il est excellent) ou 13h (lorsqu’il est bon), c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Ce soir et la nuit prochaine

La nuit sera calme, le ciel sera tout d’abord nuageux puis il se dégagera en seconde partie de nuit. Les minimas seront compris entre 6 (Ardenne) et 12 degrés (centre).