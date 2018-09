Météo de ce vendredi: pluie en matinée, soleil dans l'après-midi

Une perturbation arrive sur le littoral et elle va balayer le pays d’Ouest en Est. Elle devrait arriver sur Bruxelles vers 6-7h et sur les frontières allemande et luxembourgeoise vers 10h. On pourra avoir quelques bonnes pluies mais cela passera assez vite puisqu’en fin de matinée, déjà, on pourra retrouver un temps sec et des éclaircies en bord de mer. (Le vent sera présent lui aussi, des rafales jusqu’à 90km/h au littoral et jusqu’à 70km/h dans les terres).

Cette après-midi, la zone de pluie s’évacue vers l’Allemagne, on retrouvera un temps sec et de larges éclaircies. Le vent faiblira un peu mais on aura encore quelques bonnes rafales. Côté températures, c’est la chute ! 16° en Ardenne, 17 à 19° sur la plupart des régions et le maximum en Campine avec 20° (6 à 7° de moins qu’hier).

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice en dégradé: Excellent à la mer, BON dans le centre et Moyen sur le Sud-Est. Le pic de luminosité se situera vers 14 à la côte et entre 15 et 16h sur les autres régions, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Ce soir et la nuit prochaine

Un ciel peu nuageux et un vent plus calme. Davantage de fraîcheur que les nuits précédentes : 6 à 8° sur les hauteurs et de 9 à 11° ailleurs.