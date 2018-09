Météo de ce vendredi: de belles éclaircies au programme

La nuit sera sèche et calme. Le temps restera un peu plus nuageux sur l’extrême nord-ouest du pays et le mercure oscillera en 2-3 degrés pour l’Ardenne et une moyenne de 8-9 degrés ailleurs.

La matinée débutera sous la grisaille sur la plupart des régions et quelques pluies éparses sont toujours possibles par endroit (vers 5h-6h aux portes de Bruxelles). Progressivement, le temps va redevenir sec via le littoral et de franches éclaircies y sont attendues. Le mercure donnera 11 à 15 degrés en moyenne.

Un weekend agréable en perspective

Demain, samedi, le temps sera globalement ensoleillé pour une bonne partie est du territoire. Sur l’ouest du pays en revanche (les deux Flandres, le nord du Hainaut, une partie de la région anversoise), les nuages seront un peu plus présents en matinée. Même topo pour l’après-midi même si les passages nuageux seront globalement plus nombreux, les éclaircies auront du mal à prendre leur place sur le nord-ouest de la Belgique. Le mercure grimpera un peu et affichera des températures comprises entre 16 et 20 degrés.

Dimanche nous profiterons d’une agréable journée de fin d’été avec de belles périodes ensoleillées et quelques passages nuageux inoffensifs sur le nord-ouest du territoire. Les températures seront comprises entre 19 et 22 degrés. Lundi sera une journée un peu plus nuageuse mais toujours bien ensoleillée avec un mercure compris entre 20 et 23 degrés.