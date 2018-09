Météo de ce mercredi: on ouvre une petite parenthèse automnale

Au lever du jour, on aura un dégradé nuageux : un ciel bouché sur l’extrême Ouest du pays avec déjà une petite averse à la mer. On aura encore quelques éclaircies sur Bruxelles et toujours un franc soleil sur l’Est. Au fil des heures, la perturbation va glisser vers la capitale en encombrant de plus en plus le ciel et on ne retrouvera plus des éclaircies qu’au Sud du Sillon Sambre et Meuse.

Cette après-midi, on aura un ciel très couvert du Hainaut à la Campine avec quelques petites pluies. Sur le Centre, un temps gris mais toujours globalement sec. Sur l’Ardenne et la Gaume, là, ce sera toujours du soleil. Le contraste de températures sera saisissant entre Ostende et Virton. À la mer, avec les nuages toute la journée, on ne dépassera pas les 18° mais sur la pointe Sud du pays, on aura du soleil toute la journée et le thermomètre va grimper jusqu’à 26°. Entre les deux, on aura 20° à Bruxelles, 21° à Mons et 22° à Liège.

Indice électricité : il sera toujours EXCELLENT en province de Luxembourg, MOYEN pour les régions de Liège et Namur et FAIBLE de Bruxelles à Ostende. Le pic sera entre 13 et 14h.

Ce soir et la nuit prochaine

Cette nuit, la zone pluvieuse continuera sa lente progression vers l’Est. Tout le pays ou presque sera sous les nuages et les fines pluies. Les minimas iront de 11 à 13°.