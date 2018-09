Météo de ce mercredi: la semaine se poursuit sous le soleil

C’est à nouveau une journée très agréable et très ensoleillée qui se profile. Des nuages élevés seront présents ce matin sur un tiers ouest du pays mais ils n’auront pas de conséquence et ne gâcheront pas l’impression bien lumineuse. Ailleurs c’est très clairement le soleil qui dominera dans un ciel bien dégagé. Les températures grimperont à nouveau avec 19 degrés pour l’Ardenne et 20-21 degrés dans le centre du pays.

Pas vraiment de changement cet après-midi même si le voile nuageux présent sur l’ouest s’étendra un peu vers le centre et deviendra un peu plus compact au littoral. Sur l’est, on profitera toujours d’un temps bien estival avec beaucoup de soleil et des maximas qui afficheront 24 degrés en Ardenne et dans le Hainaut, 25 à Bruxelles, 26 à Namur et 27 degrés du côté d’Arlon.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire sauf le littoral où il sera plutôt bon. Le pic de luminosité se situera vers 14h c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Ce soir et la nuit prochaine

La nuit sera calme et étoilée avec des températures variant entre 10 et 15 degrés.