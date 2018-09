Météo de ce mardi: une journée estivale

Ce matin, on retrouve des nuages bas sur l’Ouest du Hainaut et jusqu’en Campine. Ailleurs, plus au Sud du pays, le ciel est déjà dégagé et le soleil brille largement. Le vent est déjà présent ce matin, il soufflera de façon modérée toute la journée.

Dans l’après-midi, le soleil va gagner du terrain. Il brillera franchement sur toute la Wallonie et sur Bruxelles. En Flandre, on gardera davantage de nuages mais le temps restera sec et l’ambiance sera tout de même lumineuse. Sous l’effet du soleil, les températures grimperont une fois encore au-dessus des normes de saison : 22° à la mer, 23° sur les hauteurs et de 24 à 26° ailleurs.

Indice électricité : il sera BON à EXCELLENT et le pic sera à 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Ce soir et la nuit prochaine

Le ciel restera dégagé sur une bonne partie du pays. Entre Mouscron et Anvers, la couche nuageuse se fera à nouveau plus épaisse, on pourra avoir une petite goutte de pluie sur la frange littorale. La douceur sera toujours de mise : entre 10 et 15°.