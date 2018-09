Météo de ce mardi: journée très ensoleillée au programme

La semaine se poursuit comme elle a commencé puisque nous aurons une belle matinée bien ensoleillée au programme. Le ciel deviendra peu à peu nuageux sur la frange côtière et des voiles de nuages élevés sont attendus sur l’ouest du territoire. Le mercure grimpera déjà nettement en matinée avec des températures qui oscilleront entre 20 degrés pour le littoral, 21 pour l’Ardenne et 22 degrés dans le centre.

Durant l’après-midi, le voile de nuages élevés glissera sur le centre du territoire sans pour autant gâcher l’impression de beau temps. Les nuages laisseront plus de place aux éclaircies au littoral. Le ciel restera bien serein sur l’est du territoire. Les maximas donneront 22 degrés à Ostende, 24-25 degrés dans le Hainaut et à Bruxelles, 26 degrés du côté de Spa et 27 pour Namur et Liège.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Ce soir et la nuit prochaine

La nuit sera calme et étoilée, prudence puisque des nappes de brumes se formeront par endroit.