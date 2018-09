Météo de ce lundi: du soleil et des températures très agréables

Pas de changement dans la nuit avec un ciel étoilé. On aura 11° à Elsenborn, mais ailleurs, les minima seront compris entre 14 et 17°.

C’est un très beau lundi qui nous attend du point de vue météo. Le soleil brillera dès le matin et il fera rapidement grimper les températures ! Vers 11h on aura déjà entre 18 et 20° !

Une ambiance estivale jusqu'à jeudi inclus

De très belles journées avant le retour de l'automne vendredi - © Keywall

Demain, la journée la plus chaude de la semaine. On aura, comme aujourd’hui, quelques nuages d’altitude inoffensifs sur la plupart des régions. Peut-être des passages nuageux un peu plus nombreux sur l’extrême Ouest mais ils ne gâcheront pas l’impression de beau temps. On attend 21° à la mer (avec un vent plus modéré), de 24 à 26° sur beaucoup de régions, on montera même jusqu’à 27 ou 28° localement.

Mercredi et jeudi, des journées assez semblables. On gardera des températures estivales, entre 22 et 26°. Les passages nuageux seront plus nombreux entre Ostende et Bruxelles mais ailleurs on gardera un ciel bleu et plein soleil.

Vendredi, l’anticyclone va faiblir, ce qui signifie l’arrivée chez nous d’une zone de pluie à partir du littoral. On attend un temps gris et des pluies sur tout le pays. On s’attend aussi à une chute vertigineuse des températures puisqu’on ne dépassera plus 13 à 16° selon les régions.