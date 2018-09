Météo de ce jeudi: un ciel plutôt gris avant le retour du soleil

La perturbation qui a traversé notre pays cette nuit va poursuivre sa progression et glisser lentement vers le sud-est du pays ce matin. Elle donnera un ciel gris et quelques faibles pluies par endroit. À l’arrière, le centre du territoire restera sous un ciel plutôt couvert tandis que des éclaircies feront leur retour via le littoral dans le courant de la matinée. Vers 11h ce matin, le mercure indiquera une douzaine de degrés sur l’Ardenne contre 14-15 degrés au nord du pays.

Cet après-midi, le temps redeviendra sec sur l’ensemble des régions. La perturbation glissera vers l’Allemagne et les dernières pluies toucheront les provinces de Liège et Luxembourg vers 16h. La couleur du ciel formera un dégradé : couvert sur le sud du territoire, plutôt nuageux mais avec quelques éclaircies sur le centre de la Belgique et très peu nuageux voir dégagé au niveau du littoral. Le thermomètre ne bougera pas vraiment sur l’Ardenne où il ne dépassera toujours pas 12-13 degrés. On prévoit par contre 16 degrés du côté de Namur et 18-19 degrés pour le centre et le nord du pays.

Indice électricité : Ce jeudi, nous aurons un excellent sur le littoral, plutôt moyen dans le centre du pays et moyen à faible sur l’est du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h (littoral) ou 15h (centre), c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Ce soir et la nuit prochaine

Le ciel se dégagera durant la nuit prochaine. Attention à la formation de nappes de brume et de brouillard sur le sud-est du territoire.