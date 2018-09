Météo de ce jeudi: du soleil au programme

Ce soir et la nuit prochaine

Indice électricité : Ce jeudi, nous aurons un indice moyen à bon sur l’ouest du territoire, pour le centre et l’est du pays cet indice sera excellent. Le pic de luminosité se situera vers 14h c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Durant l’après-midi, avec un vent toujours sensible, les maximas resteront 7-8 degrés au-dessus des normales de saison. On retrouvera 22 degrés à Ostende, 26 degrés du côté de Spa, et 25-26 degrés pour le Hainaut et Bruxelles, 27 degrés du côté de Liège.

Le beau temps sera à nouveau au rendez-vous aujourd’hui pour une bonne partie des régions. Des nuages circuleront sur l’ouest du pays ce matin, ils auront tendance à devenir plus compacts et à glisser avec le centre cet après-midi, mais pour tout l’est du territoire c’est bien le soleil qui dominera dans un beau ciel bleu à peine décoré de quelques voiles nuageux. Le mercure donnera en moyenne 18 à 20 en matinée sur l’ensemble du territoire.

Des averses ce vendredi

Des averses ce vendredi - © Keywall

Demain, vendredi, des averses traverseront donc notre pays. Elles arriveront aux portes de Bruxelles en début de matinée et atteindront la frontière luxembourgeoise à la mi-journée. À l’arrière, un temps sec et de belles éclaircies sont attendues durant l’après-midi. Le vent soufflera de façon modérée à forte par endroit et nous perdons 5-6 degrés. Les maximas afficheront de 17 à 20 degrés en moyenne.

Weekend en demi-teinte avec un ciel plutôt gris et quelques averses malgré de belles périodes de temps sec. Dimanche, le temps sera bien plus perturbé avec un ciel bien nuageux et des précipitations abondantes. Lundi, le temps sera à nouveau sec mais les éclaircies auront bien du mal à se faire de la place entre les nuages.