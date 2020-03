Message de l'AWSR : préservons les services d'urgence

L’Agence wallonne pour la Sécurité routière appelle les citoyens wallons à conduire de façon responsable rappelant que les services de première ligne (services de police, services d’urgence hospitaliers) sont bien assez occupés.

Dans le contexte actuel et pour les quelques déplacements indispensables qui sont encore pratiqués, la circulation est fluide. En effet, près de 97% de trafic a diminué, selon les chiffres communiqués par Coyote. La tentation de rouler plus vite que la limite autorisée pourrait être de mise.

Actuellement, et ce n’est un secret pour personne, la priorité de la police est de veiller au respect du confinement et protéger ainsi le citoyen. Là est la priorité. Lors des accidents de la route, le rôle des services médicaux est primordial. On peut compter sur le dévouement des services de secours pour mettre tout en œuvre afin de prendre les victimes en charge. Leur investissement est sans faille.

Il faut continuer à adopter un comportement responsable sur les routes, à résister à la tentation de rouler trop vite et à lever le pied, pour éviter de commettre un accident.

Ainsi, on préservera les services d’urgence déjà bien occupés, tout en nous préservant nous-même. En effet, dans 90% des cas, l’accident résulte d’une erreur de comportement. La vitesse y contribue fortement.

Si vous devez vous déplacer, faites-le de la manière la plus sûre qui soit.