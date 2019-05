Manifestation et animations diverses : Bruxelles sera perturbé ce dimanche !

Evitez de vous rendre à Bruxelles en voiture ce dimanche si vous le pouvez. Circuler dans la capitale risque en effet d'être compliqué.

L'avenue de Tervueren fêtera son 122e anniversaire, avec plein d’activités et d’animations à la clé. L’avenue sera fermée à la circulation dans les deux directions, entre le parc du Cinquantenaire et le boulevard de la Woluwe, et ce dès 4h du matin, jusqu’à environ 21h, dixit Bruxelles Mobilité.

Les tunnels Tervueren et Cinquantenaire seront aussi fermés et il ne sera donc plus possible de prendre la direction de Tervueren dans le tunnel Belliard. Le tunnel Belliard restera cependant ouvert à la circulation direction E40-A3.

Autre événement à épingler : la course piétonne des 15km de Woluwe qui aura lieu également dimanche entre 10h et 13h. Des embarras de circulation sont attendus dans les environs du parcours, qui emprunte une bonne partie de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.

N'oublions pas la marche pour le climat et la justice sociale mais aussi contre le racisme qui prendra cours devant la gare de Bruxelles-nord pour se clôturer dans le parc du Cinquantenaire.

Selon Bruxelles-Mobilité, il est conseillé aux automobilistes venant de Tervueren qui veulent accéder au centre de Bruxelles d’emprunter l'E411 et l’avenue Louise via l’avenue Franklin Roosevelt. Les usagers venant du centre qui se dirigent vers Tervueren, sont invités à prendre l'E40-A3 ou bien l'E411 et ensuite le Ring (R0).