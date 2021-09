Manifestation de ce vendredi : le détail des perturbations dans les transports en commun

Ce vendredi, il va falloir adapter votre trajet. La manifestation nationale de ce vendredi engendre des bouleversements au niveau de la TEC, de la SNCB, de la STIB, de l'aéroport de Charleroi et des routes à Bruxelles.

Le cortège s'élancera à 11h00 et passera par les boulevards du Jardin Botanique, Pacheco, la gare Centrale, la rue des Alexiens et le boulevard Lemonnier, pour rejoindre la gare de Bruxelles-Midi.

STIB

Au niveau du métro, seule la ligne UNE circule (prolongée jusque Erasme) et huit lignes pour le tram: la 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92. Onze lignes sont assurées pour les bus: 12, 34, 46, 53, 59, 65, 71, 78, 87 (prolongé de Simonis jusqu’à De Brouckère), 88 et 95. Les détails ici.

TEC

Beaucoup de lignes sont supprimées dans les régions du Brabant Wallon, de Charleroi, du Hainaut, de Liège-Verviers et de Namur-Luxembourg. Les différentes perturbations se retrouvent sur le site de le TEC. Pour plus d'informations, tout est ici.

SNCB

Normalement, il n'y aura pas de perturbations mais du monde dans les trains en direction de Bruxelles-Nord.

Bruxelles-centre

A 9h50, la circulation est plus fluide à Bruxelles-centre ainsi que sur le ring de Bruxelles.

Aéroport de Charleroi

L'aéroport vous conseille d'arriver 3h avant le décollage car des perturbations sont possibles. Le planning des vols reste cependant inchangé.