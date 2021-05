Long week-end : à quoi s’attendre sur les routes

Il y avait énormément de monde ce mercredi après-midi sur les routes. Le ring et le centre de Bruxelles étaient saturés. On a aussi relevé des files importantes dans les grandes villes de Belgique comme Anvers, Liège ou Namur. L’autoroute reliant Bruxelles à Ostende a également été très fréquentée.

Congés obligent, on attend généralement moins de monde sur les routes.

Mais les expéditions d’un jour sont possibles et peuvent amener leur lot de bouchons et de ralentissement.

Certains axes sont traditionnellement touchés, comme sur l’E40 Bruxelles – Ostende mais également sur les nationales menant aux différents parcs d’attractions et parcs animaliers du pays. Le déconfinement se faisant aussi progressivement, on peut attendre des ralentissements dans les centres-villes où les terrasses sont rouvertes et où le shopping peut à nouveau se faire plus facilement.

Un chantier pourrait être particulièrement problématique

En effet, ce week-end de Pentecôte a été choisi pour un chantier d’entretien exceptionnel dans les tunnels de l’A602 en province de Liège. À partir du jeudi 13 mai à 10h et jusqu’au lundi 17 mai à 6h du matin, les tunnels de la liaison seront fermés 24h/24. Les habitués de la zone savent que les tunnels sont habituellement fermés trimestriellement pour entretien mais cette fermeture n’est effective que durant la nuit. Cette fois, la fermeture entre "Avroy/Laveu" et "Les Grosses Battes" vers Luxembourg, sera d’application nuit et jour.

Les retours du dimanche soir

Qui dit départs en veille de long week-end dit bien évidemment retour en fin de week-end.

Ce dimanche soir, on peut donc s’attendre à voir à nouveau beaucoup de monde sur les routes. Les retours de la mer risquent de provoquer des files sur l’E40 venant d’Ostende en direction de Bruxelles.

Dans ce genre de situation, le ring de Bruxelles est également souvent chargé et différentes zones de chantier n’aident pas à fluidifier le trafic.

Dans un trafic dense, on le sait, il suffit de peu de chose pour provoquer des bouchons. Un simple accrochage peut provoquer des temps de parcours supplémentaires parfois importants. Redoublez donc de prudence et de vigilance pour terminer le week-end sans stress et recommencer lundi matin frais et bien reposé.