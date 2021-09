Liège : interdiction des poids lourds en transit

Suite à la fermeture du tronçon de l'autoroute de liaison A602, le trafic est devenu très chargé sur les déviations dans l'agglomération liégeoise. Pour rappel, les tunnels Kinkempois et Grosses Battes sont toujours en maintenance après les dégâts causés par les inondations de juillet. Des réparations sont prévues jusqu'en octobre. Actuellement, les flux autoroutiers interrompus sur ce tronçon sont reportés sur les voiries de l’agglomération liégeoise.

La rentrée n'améliorant certainement pas la situation, il est devenu très compliqué de circuler dans la Cité Ardente durant les heures de pointe.

Cette annonce était prévue, cela fait 3 semaines que la ville parlait d'interdire le passage des poids lourds dans la ville.

Si les camions de plus de 7,5 tonnes ne représentent que 5% des véhicules en transit par Liège, leur gabarit décuple, surtout dans les carrefours, leur impact sur la congestion. Pour rappel, en longueur, 1 camion équivaut à 3, voire 4 voitures.



D'une recommandation on passe donc à une interdiction pour améliorer la mobilité :

Il a été décidé que la circulation de transit des véhicules de plus de 7,5 t. affectés au transport de marchandises sera interdite à compter du 1er septembre 2021 à

20h00 jusqu’au 15 octobre 2021 inclus sur les tronçons des autoroutes

suivantes :

sur l’A602 vers Liège depuis l’échangeur de Loncin (au nord de la ville)

sur l’E25/A26 vers Liège depuis l’échangeur n°40 Embourg (au sud de la ville).

sur l’E25/A25 vers Liège depuis l’échangeur de Cheratte

Cette interdiction ne vise pas les véhicules en circulation locale (livraison) et ceux qui assurent l’exécution ou la continuation d’une mission de service public essentiel.

Une signalisation spécifique sera positionnée pour indiquer bien en amont aux +7,5T en transit les interdictions et les guider vers l’itinéraire alternatif (via les autoroutes E42/A15 et E411/A4).