Les averses orageuses rendent les conditions de circulation difficiles

Dernière mise à jour : 12h40

Des averses orageuses se déclenchent dans de nombreuses régions (actuellement sur l’ouest du pays) et s’accompagnent de forts cumuls de précipitations en peu de temps (localement plus de 20 mm/6 heures ou plus de 10 mm en une heure). Un risque de grêle peut aussi être observé sous les fortes cellules.



Le risque d’aquaplanage est très important lors de précipitations intenses



Limitez votre vitesse et gardez une distance de sécurité suffisante !

Actuellement on déplore plusieurs chaussées inondées et des arbres sur la voirie :