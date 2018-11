Un poteau électrique menace de tomber sur le ring de Bruxelles à hauteur d’Anderlecht. Le ring vient d’être fermé dans les deux sens. Les conséquences sont importantes. En circulation extérieure les files remontent jusque Grand-Bigard pour former un bouchon de plus de 8 km en direction d’Ittre. Dans l’autre sens, en circulation intérieure, on observe des files sur 9 km depuis Hal vers Zaventem.