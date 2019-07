Le point sur la circulation ce vendredi: chaussées soulevées et météo instable ralentissent le trafic

Dernières mise à jour: 17h30

De fortes pluies (accompagnées de vents violents) tombent actuellement sur l'est de la Province de Liège et compliquent le trafic, notamment sur l'E40 Aix-la-Chapelle (D) - Liège à hauteur d'Eynatten, les bretelles d'accès et de sorties n°39 sont difficiles a emprunter. La circulation est fortement ralentie dans les deux directions. Les voitures se sont arrêtées de front sous les ponts suite a des vents très violents et des arbres tombés sur la chaussée.

En Wallonie:

Suite aux fortes chaleurs de ces derniers jours, les routes ont également souffert puisque plusieurs chaussées se sont soulevées.

sur l' E40 Bruxelles - Aix-la-Chapelle à hauteur de Cerexhe-Heuseux , les voies de gauche et centrale sont détériorées en direction de l'Allemagne. Conséquence: des files se sont formées depuis Herstal. Les automobilistes perdent actuellement environ 30 minutes .

Un accident s'est produit dans le chantier sur l'E40 Aix-la-Chapelle (D) - Bruxelles, à hauteur d'Alleur. La bande de gauche est neutralisée et la circulation est ralentie depuis Rocourt, il faut compter 50 minutes de retard en direction de Bruxelles.

Accident également sur l'E411 Arlon - Namur, à hauteur d'Ochamps, la bande de gauche est neutralisée. On relève des files sur 5 km et un retard d'environ 30 minutes en direction de Namur.

Deux chantiers provoquent également des files:

sur l' E40 à hauteur de Welkenraedt : 5 minutes perdues vers l'Allemagne, 10 minutes perdues vers Liège.

à hauteur de : vers l'Allemagne, vers Liège. sur l'E19 Mons - Bruxelles, entre Jemappes et Obourg: ralentissements entre Quaregnon et Nimy, 10 minutes perdues.

À Bruxelles:

Un accident s'est produit vers Bruxelles sur l'E40 venant d'Ostende, à hauteur de Grand-Bigard. La bande de droite est neutralisée et des files se sont formées depuis Ternat avec un retard de 20 minutes en direction de Bruxelles.

Des ralentissements sont aussi observés:

en circulation intérieure: entre Wezembeek-Oppem et Tervueren vers le Carrefour Léonard, quelques minutes perdues

vers le Carrefour Léonard, en circulation extérieure: à hauteur de Zaventem, et de Strombeek-Bever à Wemmel vers Grand-Bigard, 10 minutes perdues sur ces 2 tronçons

Compte tenu des orages et des rafales de vents prévus, les parcs régionaux bruxellois sont interdits d'accès au public depuis 14h ce vendredi. La situation sera à nouveau évaluée le 28 juillet afin de décider de maintenir ou non la mesure toute la journée de dimanche.